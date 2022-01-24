كثافة ثلوج إسطنبول تعطل الحياة بشكل جزئي

مع ازدياد كثافة الثلوج صباح اليوم الإثنين بمدينة إسطنبول التركية، تعطلت حياة المواطنين بشكل جزئي، بسبب إغلاق عدة طرق، وتعطيل حركة الطيران بالمطارات الرئيسية، كما أُجبرت عدة محال تجارية على توقيف تقديم خدماتها.

فمن جانبها أعلنت إدارة مطار إسطنبول الدولي، تعليق جميع رحلات الطيران حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، وذلك حفاظا على سلامة المسافرين، مشيرة إلى أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً توضح فيه الخطوات المتبعة خلال الساعات القادمة.

كذلك ألغى مطار صبيحة غوكشان أكثر من 31 رحلة بسبب هطول الثلوج، وفق إجراءات احترازية أقرتها إدارة المطار.

وفي سياق متصل أعلن والي إسطنبول علي يرليقايا، تعليق الدوام الدراسي لمدة يومين كاملين لحين انتهاء موجة الثلوج التي أغلقت عدة نقاط مرورية، إضافة إلى انهاء ساعات العمل في المؤسسات الرسمية الساعة الثالثة والنصف بدلاً من الخامسة.

كذلك منعت ولاية المدينة عمال التوصيل بالبريد السريع، ومستخدمي الدرجات النارية من تقديم خدمات التوصيل خلال اليوم، حفاظا على أرواحهم.

كل ذلك جاء بناء على تحذيرات أطلقتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، حول ازدياد وتيرة هطول الثلوج مساء اليوم.

وأضافت المديرية، أن المدينة ستبقى تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى يوم الخميس المقبل.

يأتي ذلك تزامناً مع مواصلة الفرق المعنية بإسطنبول، عمليات تنظيف الشوارع الرئيسية من الثلوج، ورش الملح على الطرقات لمنع التجمّد.