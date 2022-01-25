تعرف على أكثر أسماء المواليد المفضلة لدى الأتراك لعام 2021

أعلنت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية، التابعة لوزارة الداخلية التركية، أن البلاد شهدت ولادة أكثر من مليون و47 ألف و975 طفل خلال العام الماضي فقط.

وبحسب البيانات التي أصدرتها المديرية، فقد تصدر اسم "يوسف" الأسماء المفضلة لدى الأتراك، حيث سُمي 7 آلاف و134 مولود بهذا الاسم، يليه "ألب أرسلان" بـ 6 آلاف و304، فيما حمل اسم "معراج" 5 آلاف و777 مولود.

ثم تأتي أسماء "عمر أصاف، أيمن، غوكتوغ، عمر، مصطفى، أراس، علي أصاف.

بينما احتل اسم "زينب" المركز الأول من أكثر الأسماء التي سُميت بها المولودات.

وخلال العام الماضي، سُميت 10 آلاف و130 مولودة باسم "زينب"، كما سُميت 6 آلاف و546 مولودة باسم "أليف"، و6 آلاف و496 مولودة باسم "أسل".

تأتي بعد ذلك أسماء " آسيا، دفنه، عذراء، نهير، زُمرا، أيلول، وأرجين".