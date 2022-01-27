تركيا.. ضبط 762 قطعة أثرية بإسطنبول

تمكنت السلطات التركية بمدينة اسطنبول من ضبط 762 قطعة أثرية تعود لفترات تاريخية مختلفة.

وأطلقت فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، عملية أمنية ضد مشتبه بهم يعملون على بيع وشراء ونقل القطع الأثرية بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد.

ونفذت العمليات الأمنية نفذت ما بين 16 و22 يناير/ كانون الثاني الجاري في عدة مناطق بإسطنبول.

وأسفرت العمليات عن توقيف 7 أشخاص، وضبط 762 قطعة أثرية من عملات معدنية تعود لفترات مختلفة، وقطع أثرية تعود للعهد العثماني، ولوحات ووثائق.

وتمت إحالة المشتبه بهم إلى قيادة الشرطة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق المادة رقم 2863 من قانون حماية الممتلكات الثقافية.