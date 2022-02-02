9 ملايين سائح يحطون الرحال في إسطنبول عام 2021

زار مدينة إسطنبول، جوهرة البوسفور، أكثر من 9 ملايين سائح العام الفائت 2021.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، زاد عدد زوار المدينة 80 بالمئة عام 2021، مقارنة بالعام الذي قبله الذي سادت فيه أجواء كورونا.

وبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول، مليوناً و44 ألف و693 سائحاً.

وتصدر الألمان قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول وذلك بواقع 832 ألف و915 زائر، تلاهم الإيرانيون بـ 769 ألف و127، ثم الروس بـ 747 ألف و285 سائح.

يُذكر أن عائدات تركيا من السياحة حققت نمواً بنسبة 103 بالمئة عام 2021، لترتفع إلى 24 مليارا و482 مليونا و332 ألف دولار.

واستقبلت البلاد العام الماضي، 30 مليونا و38 ألفا و961 زائرا، بالرغم من قيود وتحديات وباء كورونا.