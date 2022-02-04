رسوم النقل الجماعي تشهد ارتفاعاً كبيراً في إسطنبول

أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى يوم الخميس عن رسوم جديدة لبطاقة مواصلات إسطنبول، وهي عبارة عن تصريح مرور إلكتروني للنقل الجماعي في المدينة يغطي جميع المركبات العامة، من الحافلات والمترو إلى العبّارات المائية التي تعمل بين جانبي مضيق البوسفور.

ولم تشمل الزيادة في الرسوم التي ارتفعت بنسبة 92% لبعض أنواع التصاريح، حاملي التصاريح الحالية، لكن من الآن فصاعداً صار شراء بطاقة مواصلات إسطنبول العامة التي لا ترتبط بالهوية الشخصية، يكلف 25 ليرة تركية بدلاً من 13 ليرة تركية.

ويأتي الارتفاع الجديد بعد حوالي شهرين فقط من زيادة الرسوم بنسبة 160%، من 5 ليرات تركية إلى 13 ليرة تركية.

كما تم زيادة رسوم تجديد بطاقة إسطنبول للمواصلات للذين يستفيدون من الأسعار المخفضة، مثل كبار السن والطلاب، إذ زادت رسوم تجديد البطاقة المخفضة من 20 ليرة تركية إلى 35 ليرة تركية.

وقالت شركة "بيلبيم" التي تزود الجمهور بالبطاقات المعروفة بالتصاريح الإلكترونية، في بيان مكتوب إن تكاليف إنتاج البطاقة ارتفعت بنحو 35 ليرة تركية "بالتوازي مع أزمة الرقائق العالمية والتقلبات في العملات الأجنبية".

وكانت البلدية الكبرى فرضت زيادات جديدة في رسوم المرور الإلكتروني في ديسمبر/كانون الأول 2021 وصارت تتقاضى الآن ما يقرب من 5.50 ليرة تركية للرحلات في مركبة واحدة، دون وصلات بوسائل النقل الجماعي مثل المتروباصات وشبكات المترو داخل المدينة. كما أنها تتقاضى 11 ليرة تركية مقابل بطاقة استخدام واحد التي تحظى بشعبية خاصة بين السياح والوافدين الجدد إلى المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن بطاقة إسطنبول للمواصلات التي حلت محل الجهاز الإلكتروني البدائي "أكبيل" عام 2015، تسمح بالتنقل السلس عبر حركة المرور في إسطنبول ونظام النقل الجماعي. وقدمت البلدية مؤخراً تطبيقاً للهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بإضافة رصيد إلى بطاقاتهم الإلكترونية واستخدام الدفع بدون تلامس من خلال رمز الاستجابة السريعة أثناء استخدام مركبات النقل الجماعي. كما تُستخدم البطاقة الإلكترونية أيضاً كبطاقة خصم مسبقة الدفع في بعض أماكن التسوق مثل محلات السوبر ماركت.