أوبر تعيد إطلاق سيارات الأجرة السوداء الفاخرة في إسطنبول

أعلنت شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة يوم الثلاثاء عن إطلاق مجموعة جديدة من سيارات الأجرة السوداء الفاخرة في إسطنبول لتأمين سهولة التنقل للمستخدمين المحليين والأجانب.

وأعربت نيران باهاديرلي المديرة العامة لشركة أوبر تركيا، عن سعادتها ببدء خدمة سيارات الأجرة السوداء في تركيا. وقالت: "سيتم تقديم الخدمة لتشغيل المركبات الفاخرة التي تحتوي على لوحة سيارات أجرة تجارية وفقاً للوائح مركز تنسيق النقل التابع لبلدية إسطنبول الكبرى".

مضيفةً أنه سيتم تحديد الأسعار وفقاً لرسوم عداد التكسي الأسود، التي يحددها مركز تنسيق النقل أيضاً. وتوقعت ارتفاع الطلب من مستخدمي أوبر المحليين والأجانب.

ووفقاً للإعلان الذي أصدرته شركة أوبر، يمكن للراغبين في تحويل سيارات الأجرة الصفراء إلى اللون الأسود للحصول على مزايا خاصة لشراء سيارات بفضل دعم التمويل وبرنامج الشراء المقدم حصرياً لـ "مالكي سيارات الأجرة السوداء" من ماركة فورد.

ومن المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء خدمة سيارات الأجرة السوداء عبر تطبيق أوبر على الهواتف الذكية مع عدد محدود من المركبات التي تتسع لثمانية ركاب.

وكانت محكمة في إسطنبول حظرت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تطبيق أوبر للهاتف المحمول بعد أن رفعت رابطة سائقي سيارات الأجرة التركية دعوى قضائية على الشركة بسبب المنافسة غير العادلة. لكن الحظر عاد ورُفع بعد عام.

وتهدف الشركة إلى زيادة عدد سيارات الأجرة السوداء المسجلة في السوق التركي.