إسطنبول تستقبل أول مجموعة من الأتراك القادمين من أوكرانيا

وصلت أول مجموعة من الرعايا الأتراك أوكرانيا، إلى ولاية أدرنة ثم إسطنبول، بعد إجلائهم من قبل وزارة الخارجية إلى مولدوفا أولا.

وبحسب مراسل الأناضول، كانت مجموعة من العاملين بمصنع مستثمر تركي بأوكرانيا، تقدمت بطلب لوزارة الخارجية التركية لإجلائهم من البلاد مع بدء موجة لجوء إلى مولدوفا مع ازدياد القلق الناجم عن التدخل العسكري الروسي.

وأجلت الخارجية مجموعة تضم 31 شخصا عبر الحافلة من مولدوفا إلى تركيا.

ودخلت المجموعة من معبر "حمزة بيلي" الحدودي مع بلغاريا، بولاية أدرنة شمال غربي تركيا، قبل أن تكمل طريقها نحو إسطنبول.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.