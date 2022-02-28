أردوغان يحيي ذكرى انقلاب 28 فبراير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن شعبنا لن ينسى أولئك الذين دعموا انقلاب 28 فبراير/ شباط 1997.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في فعالية خاصة نظمها وقف شوله يوكسل بمركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول، بعنوان "يوكسل وانقلاب 28 فبراير".

وأوضح أردوغان أن الشعب التركي أدان الانقلابيين، وأولئك الذين دعموا الانقلاب، وحاسبهم في صناديق الاقتراع.

وترحم أردوغان على روح رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان الذي كان الهدف الرئيسي لانقلاب 28 فبراير أو ما عرف بانقلاب ما بعد الحداثة.

وأضاف أردوغان أن إنقلابيي 28 فبراير و12 أيلول عام 1980، ناولوا عقابهم اللازم خلال عهد حكومات حزب العدالة والتنمية.

وتحيي تركيا في 28 شباط/ فبراير من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، حيث عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في ذلك التاريخ، اجتماعا مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي باسم انقلاب ما بعد الحداثة.

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو/ حزيران 1996، برئاسة الراحل نجم الدين أربكان، اتهامات بتشكيل خطر على النظام، ودعم الرجعية، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، حيث أرغم أربكان على تقديم استقالته بعدها.