تركيا.. إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، بعد أن كانت إجبارية في إطار مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب اجتماع المجلس العلمي في العاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن ارتداء الكمامة سيبقى إلزاميا في الأماكن المغلقة التي لا يمكن الالتزام فيها بقواعد التباعد الاجتماعي والطائرات والحافلات والمسارح ودور السينما والمراكز الطبية والأماكن المغلقة في المدارس.

وقال: "لم نعد مضطرين لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ".

وأعرب عن رغبتهم في البدء بعمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "توركوفاك" في المستوصفات المنتشرة بالأحياء اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد قوجة أن ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة لم يعد ضروريا إذا كانت التهوية كافية ويمكن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

كما أعلن الوزير التركي إلغاء فرض إبراز رمز التحقيق من الوضع الصحي للمواطنين بخصوص الفيروس (HES) لدى الدخول إلى أي مؤسسة.