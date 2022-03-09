بسبب توقع هطولات ثلجية الخميس.. الخطوط الجوية التركية تلغي رحلات في إسطنبول

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الأربعاء، إلغاء بعض رحلاتها ليوم الغد الخميس في إسطنبول بسبب توقعات بتساقط الثلوج على المدينة.

وقالت الشركة، في بيان: "نظرا للظروف الجوية المتوقعة في 10 مارس (آذار الجاري)، ألغيت بعض رحلاتنا من وإلى مطاري إسطنبول وصبيحة غوكشن".

ودعت الشركة مسافريها إلى تفقد وضع رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية التركية، أو الاتصال بمركز الاستعلامات (00908503330849).

وأضاف البيان أن بإمكان المسافرين إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الاستعلامات.

وفي بيان منفصل، قال الشركة إنها ألغت 205 رحلات داخلية وخارجية بسبب الظروف الجوية المتوقعة غدا الخميس.

وأشارت إلى إلغاء 185 رحلة في مطار إسطنبول بينها 114 خارجية و71 داخلية.