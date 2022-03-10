إسطنبول تستقبل الزائر الأبيض

بدأت الثلوج تتساقط بكثافة على مناطق متفرقة بمدينة إسطنبول منذ صباح اليوم الخميس.

وشهد الجانب الأوروبي نساقط ثلوج مكثفة خاصة في أقضية بشاك شهير وأيوب وزيتون بورنو.

كما تساقطت الثلوج على الطرف الآسيوي من المدينة في مناطق بيقوز وعمرانية وجمكه كوي وغيرها.

وغطت الثلوج أسطح المباني والأرصفة والحدائق.

وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، من تساقط ثلوج كثيفة على إسطنبول اعتبارا من الخميس.

وقالت المديرية في بيان، إنه من المتوقع أن تشهد إسطنبول المزيد من تساقط الثلوج ترافقها مع عواصف وانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت أن تساقط الثلوج من المتوقع أن يستمر حتى بداية الأسبوع القادم.