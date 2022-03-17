"كوفيكس إسطنبول" أكبر معرض قهوة في تركيا يفتتح أبوابه اليوم

انطلقت اليوم الخميس فعاليات معرض القهوة في تركيا "كوفيكس إسطنبول" المخصص بالكامل لحبوب القهوة والمنتجات الوفيرة المحيطة بإعدادها وخدمتها. وسيقام المعرض في دورته الرابعة على مدار 4 أيام في مركز "خليج" للمؤتمرات في إسطنبول، وهو يستضيف المهنيين المتخصصين في الصناعة وكذلك محبي القهوة بكافة أنواعها.

وتشارك في المعرض ما يقرب من 70 شركة مختلفة تعمل في مجال صناعة القهوة وأكثر من 300 علامة تجارية من جميع أنحاء العالم، من مصنعي وبائعي ماكينات القهوة المحترفة والمحلية ومصانع القهوة الباردة والإسبريسو إضافةً إلى القهوة التركية بكافة أشكالها. كما يستضيف المعرض بائعي وأصحاب محامص حبوب البن بالجملة ومصنعي آلات التحميص وآلات القهوة والشاي المنزلية.

بالإضافة إلى القهوة، كل الأطعمة الخاصة التي تصاحب المشروب المحبب عالمياً، ستكون متاحة أيضاً للبيع والتذوق في هذا الحدث الفريد، بدءاً من المخبوزات المجمدة والآيس كريم والعصائر وشاي البوتيك وجميع أنواع الشوكولاتة وكل ما يمكن تقديمه مع القهوة. ويمكن التعرف على جميع أنواع المحمصات والعلامات التجارية والمقاهي الذواقة المختلفة في تركيا، كما يمثل الحدث أيضاً فرصةً للتعرف على جميع المجلات والمنشورات المتعلقة بالقهوة المعروضة في البلاد.

ويسافر الكثير من عشاق القهوة في كل عام إلى إسطنبول لحضور هذه المناسبة المميزة كما تدعو القنصلية الإندونيسية عدداً من الإعلاميين لحضور إيجاز صحفي خاص حول القهوة الإندونيسية.

ومن المرجح أن يكون معرض هذا العام هو الأكبر من نوعه في تركيا، ويُتوقع أن يشارك ما يصل إلى 20.000 زائر محلي ودولي، وهي أرقام منطقية إذ بلغ عدد زوار معرض "كوفيكس" الأخير أكثر من 17.000 زائر من جميع أنحاء العالم. وإلى جانب مئات الأجنحة، يضم المعرض عدداً كبيراً من الندوات وحلقات النقاش وفعاليات التذوق والمسابقات التي تقام على مدار أيامه الأربعة.

فن القهوة المطحونة والشوكولاته

من المقرر أن تشارك الفنانة "خديجة معجون" أعمالها الفنية التي نفذتها باستخدام القهوة في المعرض تحت عنوان "الخلود للفن"، وهي محطة تشبه ورشة عمل تنفيذية للزوار. وتُقام في المعرض أيضاً ورش عمل حول عملية تحضير الشوكولاتة بالإضافة إلى ورشة عمل لتحميص القهوة اليومية.

ومن أهم ما يميز معرض "كوفيكس إسطنبول" لهذا العام مشاركة فرع تركيا لاتحاد القهوة المتخصصة العالمي، الذي سيُقيم عدداً من المسابقات على هامش الحدث لتكريم أفضل خبراء صناعة القهوة في تركيا. وسيتأهل الفائزون في هذه المسابقات لتمثيل البلاد في بطولة ملبورن العالمية للقهوة، التي ستقام من 27 إلى 30 سبتمبر/أيلول. وسيتنافس خبراء القهوة أمام جمهور مباشر تتولى التحكيم فيه لجنة دولية من خبراء القهوة.

يذكر أن المعرض يستقبل ضيوفه من الخميس 17 مارس/آذار إلى الأحد 20 مارس/آذار وساعات الزيارة من 10 صباحاً حتى 7 مساءً. ويمكن للمهنيين المدعوين الدخول إلى المعرض مجاناً، في حين أن الجميع مرحب بهم من خلال تذكرة دخول يومية قيمتها 35 ليرة تركية، وهي متاحة للشراء عبر الإنترنت أو عند الباب الرئيسي.

بقلم: LEYLA YVONNE ERGIL