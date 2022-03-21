إسطنبول.. أوكرانيون مقيمون يحتجون ضد روسيا

يواصل أوكرانيون مقيمون في إسطنبول، الاحتجاج ضد روسيا بسبب هجماتها العسكرية ضد بلدهم.

وأفادت وكالة الأناضول الإثنين، أن بعض الأوكرانيين المقيمين في إسطنبول، تجمعوا أمام مبنى غرفة صناعة إسطنبول (İSO) في منطقة باي أوغلو، لإدانة روسيا.

ورفع المحتجون لافتات وأعلام بلدهم، مرددين النشيد الوطني لأوكرانيا، وهتافات مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورافضة للحرب.

كما طالب المحتجون بإغلاق المجال الجوي لروسيا وفرض عقوبات أكثر فعالية.

واستمر الاحتجاج مدة ساعة واحدة في ظل إجراءات أمنية.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.