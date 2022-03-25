السلطات التركية تعتقل 4 أجانب بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

شنت الشرطة التركية حملة على عصابة دولية تستفيد من عمليات زرع أعضاء غير مشروعة وتم اعتقال 4 مشتبه بهم أجانب بينهم 3 من إندونيسيا و1 من الهند، أفادت وسائل إعلام تركية الجمعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية التركية أن العصابة و "عملاءها" سعوا لترتيب عملية زرع في مستشفى خاص في إسطنبول. واكتشفت الشرطة بعد تلقيها بلاغاً أن مواطناً إندونيسياً اتصل بعصابة مقرها الهند وأبرم صفقة معها لزرع كلية مقابل 37.000 دولار، منها 30 ألف دولار لأفراد العصابة والباقي إلى "جهات مانحة". وقد وجدت العصابة متبرعاً في إندونيسيا ورتبت لسفر المتبرع والعميل إلى تركيا.

وكشف التحقيق أيضاً أن المشتبه بهم بذلوا قصارى جهدهم لتجنب الشك وجعل المتبرع والمستفيد يبدوان كأقارب من خلال تزوير شهادات زواج مفبركة بين شقيق المستحق والمتبرع. ووجد التحقيق أن المشتبه بهم قاموا حتى بتزوير صور "زفاف" لإقناع مجلس الأخلاقيات في تركيا الذي يشرف على إجراءات زراعة الأعضاء. وتماشياً مع القانون التركي، يجب أن تخضع عملية زرع الأعضاء من متبرع لا علاقة له بالمتلقي، للفحص من مجلس أخلاقيات مهنة الطب.

ويُتهم أفراد العصابة بإجراء عمليتين جراحيتين غير قانونيتين لزراعة الأعضاء في غضون 4 أيام في مستشفى يديره القطاع الخاص في إسطنبول في وقت سابق. ونقل الإعلام عن مصادر بالشرطة قولها إن 7 مشتبه بهم اعتقلوا الشهر الماضي في عمليات أخرى ضد مهربي الأعضاء في إسطنبول.

يذكر أن قطاع الرعاية الصحية المتقدم في تركيا يجذب أعداداً متزايدة من السائحين الذين يطلبون العلاج إلى البلاد، لكنه يجذب أيضاً تجار الأعضاء من البلدان الأخرى، يسعون لترتيب العمليات الجراحية بين عملائهم والمتبرعين في المستشفيات التركية.

وكانت السلطات التركية ضبطت عام 2020، عصابة تركية لتهريب الأعضاء تربط المواطنين البلغار الذين يحتاجون إلى عمليات زرع مع مواطنين محليين.