انطلاق المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول

بدأ الوفدان الروسي والأوكراني، صباح اليوم الثلاثاء، مباحثاتهما في قصر دولمة بهتشه الرئاسي بمدينة إسطنبول، مباشرة بعد كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب مصادر صحفية وصل الوفد الأوكراني أولاً صباح اليوم إلى قصر دولمة بهتشه ثم أعقبه الوفد الروسي، لبدء الجولة الجديدة من المفاوضات لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقالت مصادر دبلوماسية إنّ المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وأعرب أردوغان في كلمته، عن إيمانه بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل للأزمة الروسية الأوكرانية، وأنّ إطالة أمد الحرب، ليست في صالح أحد.

وقال: "تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين الروسي والأوكراني عبر ضمان حقوقهما ومراعاة حساسياتهما".