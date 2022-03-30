إسطنبول.. أردوغان يعتزم افتتاح مكتبة عامة في منطقة الفاتح

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح مكتبة عامة في منطقة الفاتح، بالطرف الأوروبي من إسطنبول.

ومن المقرر أن يفتتح أردوغان "مكتبة الفاتح المركزية"، يوم الجمعة الموافق للأول من أبريل/ نيسان المقبل.

المكتبة التي دخلت الخدمة قبل قرابة 10 أشهر، استفاد منها حتى الآن أكثر من 400 ألف طالب.

وتقع المكتبة المركزية بمحاذاة مبنى بلدية الفاتح، تمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع وتضم 50 ألف كتاب.

وهي المكتبة الأكبر من نوعها في إسطنبول من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث يمكنها استقبال حوالي 400 شخص في آن واحد.

وتفتح المكتبة أبوابها على مدار اليوم كاملاً، فضلاً عن تقديمها بعض المشروبات والمأكولات مجاناً لروادها.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال أرغون طوران، رئيس بلدية الفاتح، إن المكتبة المذكورة هي الـ 13 التي افتتحوها في القضاء.

وأضاف أن "مكتبة الفاتح المركزية" تقدم فرصة كبيرة للطلاب والشباب أيضاً، عبر خدماتها العديدة التي تتيحها في هذا المجال.

وأشار إلى استقبال المكتبة قرابة ألفي زائر يوميا.