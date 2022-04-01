السلطات التركية توقف 13 مشتبها في عملية استهدفت تنظيم "داعش" بإسطنبول

أوقفت السلطات الأمنية التركية، 13 مشتبها في عملية استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي في إسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية، أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، نفذت السبت عملية أمنية لتوقيف أشخاص يشتبه أنهم يعملون لصالح داعش ويخططون لتنفيذ أنشطة إرهابية في المدينة.

وأضافت المصادر أن الفرق نفذت عمليات متزامنة في 15 عنوانا في 7 أقضية في إسطنبول، وأوقفت 13 مشتبها بهم من جنسيات أجنبية، يُشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، دون مزيد من التفاصيل حول جنسياتهم.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق ضبطت كميات كبيرة من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية بعناوين الموقوفين.

وبينت المصادر أن الموقوفين تم نقلهم إلى مديرية الأمن وأن الإجراءات القانونية تتخذ بحقهم.