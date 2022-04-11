نحو 18 مليون مسافر عبر مطارات إسطنبول في الربع الأول من 2022

أظهرت بيانات تركية رسمية، أن 17 مليون و776 ألف و793 شخصا سافروا عبر مطارات إسطنبول خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

وبحسب هيئة تشغيل المطارات التركية، شهد مطار إسطنبول في الأشهر الثلاث الأولى من العام، سفر 11 مليون و414 ألف و230 راكب، منهم 8 ملايين و490 ألف و727 عبر الخطوط الدولية.

ووفقاً لإحصاءات الهيئة، فقد زاد عدد ركاب مطار إسطنبول في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 106 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت 2021.

وفي السياق ذاته، سافر 6 ملايين و362 ألف و563 راكب عبر مطار صبيحة غوكتشن، منهم 3 ملايين و236 ألف و915 شخص عبر الخطوط الداخلية.

أما مطار أتاتورك المخصص للرحلات الخاصة فقط، فقد شهد 6 آلاف و612 رحلة على الخطوط الداخلية والدولية.