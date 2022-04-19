500 مليون يورو دعم أوروبي للتحول الأخضر في تركيا

أعلن آرثر بوغوسيان، وكيل رئيس المؤسسات المالية في تركيا لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنهم سيقدمون دعما لأنقرة بقيمة 500 مليون يورو، لدعم سياسات التحول الأخضر.

وأضاف اليوم الثلاثاء، أن أهدافهم حول المناخ باتت أكثر طموحا بعد تصديق تركيا على اتفاق باريس للمناخ، متعهدة بتصفير الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2053.

وأوضح أن دعمهم المذكور لأنقرة يأتي في إطار صندوق تمويل الاقتصاد الأخضر "GEFF" المخصص لتركيا.

وأشار إلى أن الدعم المذكور هو الأكبر من نوعه بين صناديق الدعم المقدمة لتركيا من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الطاقة.

وأكد أن حجم وتفاصيل صندوق تمويل الاقتصاد الأخضر، منسجم مع أهداف تركيا حول المناخ.

وأعلنت تركيا أواخر 2021، تصديق برلمانها على اتفاق باريس للمناخ، ليدخل بذلك حيز التنفيذ في البلاد.

وتركيا من بين الدول التي أبدت تأييدها لاتفاق باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحه على برلمانها للتصديق بسبب اعتراضها على الإجحاف الذي كان يطولها في موضوع الالتزامات.

واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية خلال مؤتمر الأطراف الـ21، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.