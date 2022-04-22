أطفال من دول مختلفة يصنعون "خبز السلام" في إسطنبول ويرسلونه إلى زعماء العالم

قبل يوم السيادة الوطنية ويوم الطفل الذي يُحتفل به في تركيا غداً السبت، جمع مهرجان الخبز الدولي السنوي في دورته الثالثة عشرة، أطفالاً من دول مختلفة من العالم ليقوموا بصنع "خبز السلام" العملاق الذي أرسلوه بعد ذلك إلى زعماء العالم عبر البريد يوم الخميس.

وقامت بلدية منطقة إسنلار في الجانب الأوروبي من إسطنبول بتنظيم المهرجان، حيث انضم محمود أوزر وزير التربية الوطنية إلى الأطفال والمسؤولين المحليين لإعداد الخبز المصنوع من الدقيق والماء الذي أحضره كل وفد من المشاركين من بلدانهم، بالإضافة إلى الخميرة التي أضافها الوفد التركي.

وبعد طهي الخبز في فرن عملاق، تم تقطيعه إلى شرائح ووضعه في مظاريف بواسطة أطفال من جمهورية شمال قبرص التركية وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ورومانيا وأذربيجان وأوزبكستان ومولدوفا والعراق إضافةً إلى طلاب مدارس منطقة إسنلار. ثم قام الأطفال بإرسال المظاريف بالبريد إلى شخصيات عالمية هامة، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأدى الأطفال على هامش الاحتفالية رقصات فولكلورية معبرة عن المحبة والسلام.

وفي حديثه في الحفل، قال الوزير أوزر إن الفعالية تحمل "رسالة ذات مغزى" لأنها تجمع الخبز الذي تعترف به مختلف الأديان والسلام مع أطفال العالم.