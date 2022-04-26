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طبيب تركي: اللقاحات أنقذت 20 مليون شخص أصيبوا بأمراص مميتة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 26.04.2022 14:54
آخر تحديث في 26.04.2022 15:00
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قال سليم بدور، العالم التركي المختص في الفيروسات والمناعة، إنه بفضل اللقاحات تم إنقاذ حياة 20 مليون شخص أصيبوا بأمراص مميتة بين عامي 2000 ـ 2021.

جاء تصريحه بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بأهمية اللقاحات، الذي يحتفل به في الأسبوع الأخير من أبريل/ نيسان من كل عام.

وأضاف الطبيب التركي أن اللقاحات ساهمت أيضا خلال الفترة المذكورة، في منع 500 مليون مرض، و9 ملايين إعاقة دائمة.

وشدد على أن هذه المعطيات تؤكد أهمية اللقاحات بالنسبة إلى صحة المجتمع، موضحا أن مرض السحايا، هو من أكثر الأمراض التي يمكن تجنب الإصابة بها عبر اللقاحات.

وأفاد بأن اللقاحات تساهم في إنقاذ حياة 4 ـ 5 ملايين مريض من الموت سنويا.

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