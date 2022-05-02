أردوغان يعايد القوات المسلحة الساهرة على أمن الوطن

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، القوات المسلحة الساهرة على أمن الوطن داخل الحدود وخارجها، بمناسبة عيد الفطر.

جاء ذلك عبر اتصال هاتفي مع وزير الدفاع خلوصي أكار، خلال وجود الأخير في غرفة عمليات مشتركة تابعة لقيادة القوات البرية.

وخاطب الرئيس أردوغان قادة الوحدات العاملة داخل البلاد وعلى الخط الحدودي وتلك المشاركة في العمليات شمالي سوريا والعراق، وقدم تهانيه لأفراد القوات المسلحة بمناسبة العيد.

وقال الرئيس أردوغان "الكفاح الذي تخوضونه (ضد الإرهابيين) في المنطقة يفوق كل تقدير"، مؤكد أن التاريخ سيخلد هذا النضال الجاري داخل الحدود وخارجها.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى عملية "المخلب-القفل" المتواصلة ضد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

وأضاف" الأداء الذي أظهرتموه في عمليات المخلب لن ينسى إطلاقا".