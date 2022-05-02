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أردوغان يهنئ العالم الإسلامي بعيد الفطر

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 02.05.2022 12:02
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، تهانيه لمواطني بلاده والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر.

وقال في رسالة مصورة بهذه المناسبة: "إضافة إلى مواطنينا، أهنئ أبناء جلدتنا وسائر العالم الإسلامي بعيد الفطر".

وأعرب عن تمنياته بأن يكون العيد وسيلة للسلام والطمأنينة من أجل تركيا وشعبها والعالم الإسلامي والبشرية جمعاء.

وتوجه الرئيس أردوغان بالشكر لقوات الأمن الساهرة على أمن الوطن وسلامة الشعب وطمأنينته داخل الحدود وخارجها خلال العيد، وترحم على الشهداء.

وخص بالذكر القوات المشاركة في عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

بالإضافة إلى تركيا، أعلنت 17 دولة عربية بينها السعودية، أن الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية، فيما تستطلع دول أخرى هلال شهر شوال، مساء الأحد.

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