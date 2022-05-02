عشرات آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر بإسطنبول

أدى عشرات آلاف المسلمين صلاة عيد الفطر، الإثنين، في مساجد مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتدفق عشرات آلاف المسلمين على أبرز المساجد التاريخية بإسطنبول لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، أهمها مساجد آيا صوفيا، والفاتح، وتشاملجا، والسليمانية وغيرها.

وصدحت تكبيرات العيد في مساجد إسطنبول، فيما استمع آلاف المصلين إلى الخطبة، متضرعين إلى الله بالدعاء، وسط تدفق عدد كبير من العائلات رفقة الأطفال والنساء.

وامتلأت المساجد الكبرى بالجاليات المسلمة من المقيمين والزائرين والسائحين، كما تحولت باحات المساجد إلى ساحات لتبادل التهاني بين المصلين وتوزيع المعايدات والهدايا.

وكست المساجد مظاهر البهجة والاحتفالات، وسط حضور مكثف للجاليات العربية والإسلامية والمصلين الأتراك.

وفي مسجد آيا صوفيا، استمع المصلون إلى خطبة العيد، ورفعوا أيديهم بعدها بالدعاء إلى الله بالقبول والاستجابة والعفو عنهم.

وامتلأ المسجد بالمصلين من داخله، وصلى عدد كبير في باحات المسجد الخارجية، حيث تدفق للصلاة عدد كبير من العوائل برفقة الأطفال والنساء، فيما كان بارزا حضور جاليات مسلمة من المقيمين والسياح.

كما احتشد الآلاف من المصلين في جامع الفاتح المركزي الذي يقع في حي الفاتح بقلب إسطنبول، لتأدية صلاة العيد حيث امتلأ الجامع من الداخل وفاض بالمصلين إلى باحاته الداخلية والخارجية.

ويتميز حي الفاتح بوجود جالية عربية كبيرة فيه، حيث شاركت في أداء صلاة العيد والتكبير والاستماع للخطبة.

وفي جامع السليمانية، أمّ رئيس شؤون الديانة علي أرباش صلاة العيد، وألقى بعدها الخطبة بمشاركة آلاف من المصلين الذين تدفقوا للجامع التاريخي من كل مناطق إسطنبول.

وأعلنت 21 دولة عربية، أن يوم الإثنين 2 مايو/ أيار الجاري، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية.