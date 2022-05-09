تركيا تودع أول قافلة معتمرين إلى الأراضي المقدسة

ودعت تركيا اليوم الإثنين، أول قافلة من المعتمرين من مطار إسطنبول إلى الأراضي المقدسة بعد استئناف زيارات العمرة التي توقفت منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأفاد مصادر صحفية، أن معتمري القافلة الأولى ارتدوا لباس الإحرام في مطار إسطنبول بعد استكمال إجراءات التذاكر والأمتعة الخاصة، وانتقلوا إلى بوابات الخروج لصعود الطائرة بعد أداء النية والدعاء.

وأعرب زكري إلغار، أحد المعتمرين، عن ارتياحه لاستئناف المملكة العربية السعودية قبول طلبات العمرة.

وأضاف: "ذهبت للعمرة من قبل، لكني ما زلت متحمسا للذهاب إلى الأراضي المقدسة كما لو أنني ذاهب للمرة الأولى".

وتابع: "علمنا أننا المجموعة الأولى لذلك نشعر بالحماسة. ندعو الله أن يرزق العمرة كل من يتمناها".

وذكر إلغار أنه أراد الذهاب للعمرة في شهر رمضان المبارك، لكن الرحلات الجوية كانت مغلقة.

بدوره، قال غوني شاهين، أحد المعتمرين، إنه يذهب إلى العمرة لأول مرة، وأنه كان ينتظر هذه الزيارة منذ 2-3 سنوات.

وأضاف: "هذه السنة قدّر الله لنا الذهاب. أنا متحمس جدا. من شدة الحماسة لا أستطيع أن أجد الكلمات التي أعبر بها عن فرحتي، رزق الله الجميع هذه النعمة".

وبدوره، أوضح محمد علي جاتر، مدير الشركة المنظمة للعمرة، أن الزيارات كانت متوقفة منذ أكثر من عامين.

وأضاف: "كما تعلمون اعتبارا من شباط / فبراير 2020 وبسبب الوباء أغلقت المملكة العربية السعودية زيارات العمرة. نرسل اليوم أول قافلة من أجل أداء العمرة إلى مكة".

وتابع جاتر: "سأرافق القافلة في رحلتها، ازداد الطلب على العمرة بعد فتح الأبواب واضطررننا لتأجيل تلبية هذه الطلبات إلى أيلول / سبتمبر بسبب قرب موسم الحج".

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