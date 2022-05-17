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إسطنبول.. ضبط أكثر من 17 ألف مهاجر غير نظامي في أسبوع

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.05.2022 21:15
في نطاق مكافحة الهجرة غير النظامية ، الأسبوع الماضي الأناضول في نطاق مكافحة الهجرة غير النظامية ، الأسبوع الماضي (الأناضول)

أعلنت ولاية إسطنبول، الثلاثاء، أن قوات الأمن ضبطت 17 ألفا و116 شخصا خلال الأسبوع الماضي، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح بيان الولاية أن 17 ألفا و116 مهاجر غير نظامي تم القبض عليهم في مختلف أنحاء إسطنبول خلال أسبوع، وأنهم جرى تسليمهم إلى دائرة الهجرة تمهيدا لترحيلهم.

وأضاف البيان، أن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين مستمرة، مشيرا إلى ترحيل 377 مهاجرا أفغانيا خلال الليلة الماضية.

وذكر أن إجراءات ترحيل 183 من المهاجرين غير النظاميين اكتملت وسيتم إعادتهم إلى بلدانهم من مطار إسطنبول مساء اليوم.

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