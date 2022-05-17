إمام أوغلو يرفض مقترحاً لمجلس البلدية لإعفاء الطلاب من زيادة أجرة المواصلات

رفض رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قراراً صوت عليه مجلس البلدية وتم قبوله بأصوات أعضاء المجلس من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بخصوص إعفاء الطلاب من الزيادة الأخيرة التي تم فرضها بنسبة 40٪ على المواصلات العامة في إسطنبول.

وكان مركز تنسيق المواصلات (UKOME) ببلدية إسطنبول قد اتخذ قراراً بتطبيق زيادة 40٪ على أجرة المواصلات العامة وقدمت مجموعتا حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مقترحاً لإعفاء الطلاب من هذه الزيادة ينص على أن تتحمل البلدية نسبة الزيادة المفروضة على كروت الاشتراكات الشهرية للطلاب، وتم قبول إقرار في التصويت إلا أن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو اعترض على القرار وبناء عليه ستعاد مناقشة القرار في المجلس مرة أخرى.

وبرر إمام أوغلو رفضه إعفاء الطلاب من نسبة الزيادة بأن البلدية خفضت قيمة الاشتراكات بالفعل فور توليه المنصب بنسبة 50٪ وأن الزيادة في أسعار الطاقة ارتفاع نسب التضخم تدفعهم لتطبيق هذه الزيادة في الأسعار.