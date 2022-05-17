جامعة إسطنبول تمنح الرئيس الجزائري دكتوراه فخرية

منحت جامعة إسطنبول التي تعد من أعرق الجامعات التركية، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دكتوراه فخرية.

وفي حفل التقليد، بجامعة إسطنبول الثلاثاء، دعا فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، رجال الفكر في الجزائر وتركيا للعمل معا من أجل إنتاج العلم.

وأشار أوقطاي في كلمة ألقاها، إلى أنّ الصداقة التركية الجزائرية تمتد لـ 500 عام، والتقارب الدبلوماسي بين البلدين مستمر منذ 60 عاما.

وأشاد بالتعاون القوي بين البلدين في مختلف المجالات وفي مقدمتها التجارة والثقافة والتعليم.

وشدد أوقطاي على أهمية التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، مشيرا إلى أن أكثر من 500 طالب دراسات عليا من الجزائر درسوا بمنح في تركيا، وأن 190 طالبا يدرسون بمنح في الوقت الحالي.

وأثنى على الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتبون بخصوص افتتاح معهد يونس إمره في الجزائر والتعاون في مجال التعليم المهني.

وأكد أوقطاي ضرورة التعاون بين الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية العليا في الجزائر، وقال: "نواصل الجهود من أجل استضافة المزيد من الطلاب الجزائريين، وتركيا هي الثالثة عالميا في هذا الخصوص".

واستشهد بمقولة لابن خلدون في مقدمته "الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء"، قائلا: "من هذا المنطلق وبتقدير القيمة الثقافية والتاريخ المشترك فإن تركيا ترسم علاقاتها مع الجغرافيا الوجدانية".