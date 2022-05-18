إسطنبول تحتل المرتبة السادسة كأفضل وجهة للماراثون في أوروبا

جاءت إسطنبول أكبر مدن تركيا وأكثفها سكاناً مع أكثر من 15.50 مليون شخص، في المرتبة السادسة كأفضل مدينة أوروبية لعدائي الماراثون وفقاً لدراسة حديثة.

وتناولت الدراسة المكونة من 5 عوامل والتي أجرتها شركة "رنرز نييد" لتجارة التجزئة المتخصصة في أدوات الجري ومقرها لندن، جودة الهواء وظروف الطقس وعدد المعالم وتكلفة مستلزمات السباق وشعبية الماراثون، في أكثر من 60 مدينة أوروبية بهدف تصنيف وجهات الماراثون في القارة.وصُنفت إسطنبول بين المراكز العشرة الأولى نظراً لتمتعها بعاملين هامين حيث توفر المدينة واحداً من أكثر مسارات الجري ذات المناظر الخلابة في أوروبا، مع 621 معلماً مميزاً يمكن مشاهدتها.

واحتلت المدينة النابضة بالحياة المركز الثاني كأكثر الوجهات التي تقدم تكاليف اقتصادية لمستلزمات السباق، مع حزمة تضمنت ماءً وموزاً ومدربين للجري أرخص بنسبة 36% من المتوسط.يذكر أن إسطنبول هي مدينة الماراثون الوحيدة العابر للقارات في العالم، والذي يأخذ العدائين بين آسيا وأوروبا عبر مضيق البوسفور.

كما يعد ماراثون إسطنبول الذي تم تضمينه في "سباقات الطريق الذهبية" التابع للاتحاد العالمي لألعاب القوى، من بين أشهر سباقات الماراثون في العالم.وقد شارك هذا العام أكثر من 20.000 شخص في مختلف مسابقات الجري العام، بينهم 54 رياضياً من النخبة في المسابقة الاحترافية.

وتصدرت برشلونة ومدريد وأثينا الترتيب العام في القائمة حيث احتلت برشلونة المرتبة الأولى من حيث عدد معالمها التاريخية والعاشرة من حيث الهواء النقي.واحتلت العاصمة الإسبانية المرتبة الثانية بعد حصولها على درجات عالية من حيث عدد المعالم والظروف الجوية المثالية التي يمكن التنبؤ بها.

بينما جاءت أثينا في المركز الثالث بسبب القدرة على تحمل التكاليف والشعبية بين العدائين، وأكملت إشبيلية ولشبونة المراكز الخمسة الأولى على التوالي.

وجاءت مدينة لوكارنو في سويسرا في المرتبة الأخيرة مع نوعية الهواء الرديئة والأمطار الغزيرة.واحتلت لندن بالرغم من احتوائها على معدل مستلزمات أعلى بنسبة 1.564% من متوسط الدراسة وأكثر من 1000 معلم في المرتبة 12 بشكل عام بسبب هطول الأمطار والتلوث.