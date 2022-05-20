أردوغان: السويد وفنلندا تحتضنان الإرهابيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ألمانيا والسويد وفنلندا تسمح للتنظيمات الإرهابية بتنظيم مسيرات على أراضيها، فيما لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليمها الإرهابيين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وتطرق الرئيس أردوغان، إلى طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف: "أجريت اليوم محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الهولندي وغدا سأتباحث مع الجانبين البريطاني والفنلندي".

وتابع: "التنظيمات الإرهابية تنظم كل أنواع المسيرات في ألمانيا والسويد وفنلندا، وعندما نطالبهم بتسليم الإرهابيين لنا لا يستجيبون".