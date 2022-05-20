مجموعة تركواز ميديا تشارك في أهم حدث مهني عالمي تقيمه تركيا

شارك تركواز ميديا المجموعة الإعلامية الرائدة في تركيا والشركة الأم لصحيفة ديلي صباح، فعالية TalentforBIZ في محطتها في لندن، والتي تمثل هذه الفعالية واحدة من أكبر الأحداث المهنية العالمية في البلاد.

ويهدف معرض "TalentforBIZ" الذي يعقد تحت رعاية مكتب الموارد البشرية التابع لرئاسة تركيا، إلى ربط المواهب الشابة بالشركات التركية العالمية، كما يوفر الحدث للخريجين الجدد والمهنيين الشباب فرصة لحضور جلسات للتعرف على العلامات التجارية والمشاريع وفرص العمل.

وتمكن الفعالية الشباب من حضور المقابلات وجهاً لوجه ودراسة المشاريع وورش العمل مع مديري الموارد البشرية للمؤسسات، إضافة إلى أنها تتيح لهم أيضاً الحصول على فرصة لتقديم أفكار مشاريعهم المبتكرة إلى مديري الشركات.

وقد بدأ "TalentforBIZ" في روتردام في 14 مايو/أيار وسينتقل إلى لندن في 21 مايو/أيار وكولونيا في 27 و28 مايو/أيار.

ومن المقرر أن تقام محطة لندن في معهد المدراء "IoD".

وكانت مجموعة تركواز ميديا من بين الشركات التي حضرت محطة لندن عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا مباشرة، حيث جمعت دورة ذلك العام أكثر من 5000 من المواهب الشابة في 4 دول هي ألمانيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان وجنوب إفريقيا مع 69 مؤسسة ومنظمة تركية، وفي عام 2020، أقيم الحدث في أوزبكستان وباكستان وكازاخستان بمشاركة 49 شركة.