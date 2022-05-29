الرئيس أردوغان يغرس أول شتلة بحديقة الشعب في إسطنبول

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في غرس أولى الشتلات بحديقة الشعب، بمكان مطار أتاتورك، التي من المزمع افتتاحها عام 2023.

وبدأ أردوغان الكلمة التي ألقاها في هذه المناسبة التي تتوافق مع الذكرى الـ 569 لفتح مدينة إسطنبول، بالحديث النبوي: "لتفتحن القسطنطينية، فلَنِعْمَ الأمير أميرها، ولَنِعْمَ الجيش ذلك الجيش".

وقال الرئيس التركي: "ما نتحدث عنه كرؤية اليوم سيصبح غدا واقعا حقيقيا لدولتنا"، في إشارة لرؤية عام 2053 وهي الذكرى الـ 600 لفتح مدينة إسطنبول.

وتعد حديقة الشعب الأكبر في تركيا والخامسة على مستوى العالم. وتبلغ مساحة الحديقة التي تقام على أرض مطار أتاتورك وسط مدينة إسطنبول، 5 ملايين و61 ألف متر مربع.

وسيبلغ إجمالي عدد الأشجار والشتلات في الحديقة 145 ألفا و300، وهو رقم تم استلهامه من عام فتح إسطنبول (1453).

وستكون الحديقة مخصصة للتنزه ولن تكون فيها أي وسيلة تنقل أسرع من المشي، حرصا على التنزه الآمن للأطفال والأمهات والمسنين.

وسيتم افتتاحها في مايو/ أيار 2023، وستحوي متاحف، سيعرض فيها الفنانون أعمالهم وملاهٍ للأطفال.

وفي 6 أبريل/ نيسان 2019، ودّع مطار "أتاتورك" الدولي آخر رحلاته الخارجية المجدولة، التي توجهت من إسطنبول إلى سنغافورة، وذلك بعد نقل عمليات الطيران إلى مطار إسطنبول، الذي افتتحه الرئيس أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.