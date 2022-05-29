اليوم.. افتتاح "حديقة الشعب" بإسطنبول الأكبر في تركيا

تفتتح اليوم في إسطنبول "حديقة الشعب" أكبر حديقة في تركيا والخامسة على مستوى العالم، وذلك على أرض مطار أتاتورك وسط مدينة إسطنبول، وستبلغ مساحة الحديقة 5 ملايين و61 ألف متر مربع.

وسيشارك الرئيس رجب طيب أردوغان الأحد، بحفل غرس أولى الشتلات في الحديقة، على أن يتم افتتاح أولى مراحلها عام 2023.

وسيبلغ إجمالي عدد الأشجار والشتلات في الحديقة 145 ألفا و300، وهو رقم تم استلهامه من عام فتح إسطنبول (1453).

وستكون الحديقة مخصصة للتنزه ولن تكون فيها أي وسيلة تنقل أسرع من المشي، حرصا على التنزه الآمن للأطفال والأمهات والمسنين.

وحرصا على ثقافة الحدائق التركية، ستضم نبع ماء وواديا على طول الحديقة.

ومن أجل أن تبقى الحديقة خضراء على مدار الفصول الأربعة سيتم غرس أشجار من الفصيلة الإبرية إلى جانب الأشجار عريضة الأوراق.

وستضم الحديقة مكانا للفعاليات يتسع لـ 28 ألف شخص مع شاشة عملاقة، ومكانا مخصصا لممارسة الرياضة تتسع لـ 300 شخص، مع مدرج يتسع لألفي متفرج.

أما بالنسبة للأطفال فستخصص مساحة 10 آلاف متر مربع لهم، سيتم فيها إنشاء 7 أشكال من الملاهي.

من المقرر إزالة المرافق القديمة للمطار من مبانٍ وهنغارات، أو ترميمها وتخصيصها للمعارض المحلية والدولية وتحويلها إلى مراكز علمية للشباب لتعليم البرمجة وتصميم الروبوتات.

وستحوي حديقة الشعب بإسطنبول أيضا متاحف، سيعرض فيها الفنانون أعمالهم.

وسيحرص القائمون على تصميم حديقة الشعب، لجعلها ملاذا آمناً لسكان المدينة في حال حدوث زلزال أو كوارث طبيعية.

ومن المخطط افتتاح المرحلة الأولى من الحديقة في مايو/ أيار 2023، وستكون خامس أكبر حديقة داخل المدن في العالم، بعد متنزه بيتسفسكي في روسيا، ومتنزه غابة مونسانتو في البرتغال، وفيرمونت بارك بالولايات المتحدة، وفينكس بارك بآيرلندا.

جدير بالذكر أن المساحة التي سيتم افتتاحها غدا، غرس فيها شجرة زيتون تبلغ من العمر 350 عاما، وأشجار زيزفون تراوح أعمارها بين 50-60 عاما، وأشجار الدلب، ومختلف أنواع الزهور.

وفي 6 أبريل/ نيسان 2019، ودّع مطار "أتاتورك" الدولي آخر رحلاته الخارجية المجدولة، التي توجهت من إسطنبول إلى سنغافورة، وذلك بعد نقل عمليات الطيران إلى مطار إسطنبول، الذي افتتحه الرئيس أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.