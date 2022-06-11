فصل توأمين سياميين جزائريين في عملية استغرقت 9 ساعات بتركيا

أًجريت عملية فصل توأمين سياميين جزائريين بنجاح في إحدى مستشفيات إسطنبول، استغرقت 9 ساعات.

وقالت إدارة مجموعة أجيبادم الطبية الخاصة في بيان، إن الطفلتين الجزائريتين "شفاء" و"صفاء" وُلدتا بحالة تلاصق من البطن، وتبلغان من العمر 11 شهرا.

وأضافت أنه تم نقل التوأمين بناء على تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى مستشفى أجيبادم، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وأضافت أن فريقا ضخما من الأطباء الأخصائيين أجرى الفحوص والتحضيرات اللازمة على مدار 6 أشهر.

وأردفت أن عملية فصل التوأمين تمت بنجاح في 6 يونيو/ حزيران الجاري، واستغرقت حوالي 9 ساعات.

ولفتت إلى استمرار عملية علاج التوأمين في وحدة العناية المركزة.