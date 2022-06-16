بدء أعمال منتدى الاستثمار مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية في إسطنبول

تستضيف مدينة إسطنبول فعاليات "منتدى الاستثمار D-8" لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية التي انطلقت اليوم.

وينظم المنتدى بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المجموعة التي تضم كل من تركيا وبنغلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ومصر ونيجيريا وباكستان.

وفي كلمة خلال المنتدى، قال وزير التجارة التركي محمد موش إن بلاده نجحت في الاندماج مع الأسواق العالمية بشكل كبير، داعيا الدول الثمانية إلى تقييم الفرص المتاحة في بلاده لتعزيز التعاون المشترك في الوقت الذي تتم فيه إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، تأسست قبل ربع قرن تماشيا مع رؤية استراتيجيتنا التي تقوم على أسس قوية للغاية.

وأشار إلى أن المجموعة تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ولديها حجم اقتصادي يبلغ 4 تريليونات دولار.

وأضاف أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والمجموعة، بلغ العام الماضي حوالي 5 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية التركية، مشيرا أن ذلك لن يرقى إلى مستوى الإمكانات المتاحة لدى دول المجموعة.

ولفت موش إلى أن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا منذ عام 2002، بلغ 242 مليار دولار، في حين أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من دول المجموعة بلغ 1.1 مليار دولار فقط، في نفس الفترة.

وذكر أن الاستثمارات المباشرة التركية لدى دول المجموعة بلغت 716 مليون دولار، إلا أن مستوى التكامل من حيث التجارة والاستثمارات يبقى أقل مما هو مرغوب.

ودعا الوزير التركي إلى زيادة تكامل شركات المجموعة والتعاون فيما بينها لإحياء الروابط التجارية والاستثمارية، بهدف تقديم مساهمات لبلدان المجموعة وتحقيق التوظيف والرفاهية.

كما أكد على ضرورة زيادة التجارة البينية في المجموعة وذلك عبر تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الأعضاء.

ويشارك في المنتدى ممثلو وكالات الاستثمار والغرف التجارية والصناعية لدى دول مجموعة الثماني.

وبجهود حثيثة بذلها رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان، تم في 15 يونيو/ حزيران 1997 بمدينة إسطنبول، إعلان تأسيس مجموعة الثماني.

وتتمثل أهداف المجموعة في ضمان التعاون بمجالات التنمية والاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.