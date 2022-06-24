إسطنبول.. تشييع مهيب للعالم الإسلامي التركي محمود أفندي

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، في صلاة الجنازة على العالم الإسلامي التركي محمود أوسطا عثمان أوغلو الذي وافته المنية الخميس بمدينة إسطنبول عن 93 عاما.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد المعروف باسم الشيخ محمود أفندي، في باحة جامع السلطان محمد الفاتح بإسطنبول، وسط حضور مهيب من المشيعين.

وإلى جانب الرئيس التركي حضر صلاة الجنازة آلاف المشيعين بعد أداء صلاة الجمعة، وعدد من المسؤولين الأتراك.

ومحمود أفندي من مواليد 1929 في ولاية طرابزون شمالي تركيا، وتوفي الخميس في أحد مستشفيات إسطنبول إثر وعكة صحية ناجمة عن قصور كلوي.

وحلّ محمود أفندي ضمن قائمة 500 شخصية مسلمة الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2022 عن المركز الملكي للبحوث الإستراتيجية الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرا له.