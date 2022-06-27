روبرت دي نيرو يعرب عن سعادته لتواجده في إسطنبول

أعرب الممثل الأمريكي الشهير، روبرت دي نيرو، عن سعادته إزاء التواجد في إسطنبول، مبيناً أن زيارة هذه المدينة التركية "أمر رائع".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الأحد، على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في فعالية دُعي إليها في مطعم هو شريك فيه.

وأضاف أنه سبق وأن زار إسطنبول، إلا أنها كانت زيارات قصيرة بشكل عام.

وأكد أن التواجد في إسطنبول أمر رائع.

وأوضح أنه مستعد بكل ترحاب لقبول عرض تصوير فيلم في إسطنبول، في حال تم التقدم إليه بمقترح كهذا.

وحول أكثر الأماكن المفضلة بالنسبة له في إسطنبول، قال الممثل الأمريكي الشهير إنه يفضل زيارة سوق السجاد، مبيناً أنه ينوي اصطحاب ابنته إلى هذا المكان.

وفي معرض رده على سؤال حول السينما التركية، قال الممثل الأمريكي (78 عاماً)، إنه كان يتمنى لو أنه شاهد بعض الأفلام التركية قبل زيارته لإسطنبول.