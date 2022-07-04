الخطوط التركية تستأنف جولاتها السياحية لركاب الترانزيت في أرجاء إٍسطنبول السياحية

أعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف الجولات السياحية التي تنظمها لركاب الترانزيت لاستكشاف معالم مدينة إسطنبول التاريخية والثقافية، والذي تعطل بسبب الجائحة.

وقالت الخطوط التركية في بيان، الإثنين، إنها استأنفت العمل بمشروع "Touristanbul" بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وتنظم الخطوط التركية جولات مجانية لركاب الترانزيت الدوليين الذين تتراوح فترات انتظار رحلتهم التالية، في مطار إسطنبول بين 6 و24 ساعة.

وتنطلق الجولات من مطار إسطنبول حيث يزور المسافرون الأماكن التاريخية في المدينة برفقة مرشدين سياحيين ثم يعادون إلى المطار.

وقال نائب مدير عام الخطوط التركية، أحمد أولموشتور، إنهم يهدفون من خلال المشروع إلى اطلاع الضيوف على الثقافة التركية ومعالم إسطنبول والمساهمة في تعزيز النشاط السياحي في البلاد.

وأضاف أنهم يتوقعون استفادة نحو 60 ألف مسافر من هذه الجولات لغاية نهاية العام، حسبما أورد البيان.

وأفاد أن الخطوط التركية أطلقت هذا المشروع عام 2009 واستفاد منه نحو 350 ألف مسافر لغاية اليوم.

ويتم تنظيم الجولات مع الأخذ بعين الاعتبار مواعيد رحلات مسافري الترانزيت.

وبوسع المسافرين اختيار الجولة التي تناسبهم من بين 6 جولات مختلفة يتم تنظيمها يوميا.

ومن أبرز الأماكن التي يزورها المشاركون في الجولات، مسجدي السلطان أحمد وآيا صوفيا، وقصر طوب قابي، ومتحف العلوم والتكنولوجيا في الحضارة الإسلامية، وغيرها من معالم إسطنبول التاريخية والثقافية.