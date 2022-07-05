مطار إسطنبول والخطوط التركية يعتليان قمة الطيران الأوروبي

أفادت بيانات رسمية خاصة بقطاع الطيران، الثلاثاء، بأن مطار إسطنبول وشركة الخطوط التركية، يتربعان على قمة قطاع الطيران في أوروبا في الآونة الأخيرة.

وبحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" بخصوص الرحلات بين 27 يونيو/ حزيران – 3 يوليو/ تموز 2022، فإن الأجواء الأوروبية شهدت 214 ألف و216 رحلة طيران.

وحلّت الخطوط التركية في المركز الثالث ضمن شركات الطيران الأكثر تنظيماً للرحلات في أوروبا خلال الفترة المذكورة، وذلك بواقع 1510 رحلة طيران يومياً، وذلك بعد شركتي "رايان إير" الأيرلندية و"ايزي جيت" البريطانية.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI)، أن مطار إسطنبول كان الأكثر ازدحامًا في أوروبا خلال مايو/ أيار الماضي، وذلك بواقع 5 ملايين و661 ألف و151 مسافرًا.