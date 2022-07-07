إسطنبول تختبر إشارات المرور التلقائية للاستجابة السريعة لمركبات الطوارئ

أطلقت بلدية إسطنبول الكبرى تجربة أتمتة إشارات المرور للسماح لسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء ومركبات الطوارئ الأخرى بتخطي حركة المرور.وتشتهر المدينة الأكثر اكتظاظاً في تركيا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة، بحركة المرور المزدحمة فيها والتي تعدُّ واحدة من أسوأ حركات المرور في العالم.

وبالرغم من أن ممرات الطوارئ تسمح بتنقل أسرع لسيارات الطوارئ، إلا أن أوقات استجابة تلك المركبات في الأجزاء الداخلية من المدينة، تعيقها الأزمات المحبطة.واختبر مسؤولو البلدية مخطط إشارات المرور في حي الفاتح بالمدينة، حيث تتزاحم المركبات المخصصة وغير المخصصة للطوارئ في حركة المرور شديدة الاكتظاظ في الشوارع الضيقة.

وتقوم أجهزة الاستشعار الموجودة على إشارات المرور وسيارات الطوارئ، بتحويل الأضواء إلى اللون الأخضر دون الإخلال بحركة المرور.

وفي تجربة يوم الاثنين، تحول الضوء الأحمر إلى اللون الأخضر بمجرد اقتراب سيارة إطفاء منه من مسافة 400 متر.يذكر أن شركة ISBAK التابعة للبلدية والمتخصصة في الاتصالات وتقنيات المدن الذكية، قامت بتطوير هذا المشروع الحيوي بحيث يستخدم نظام اتصال من أي مركبة عبر تقنية V2X لربطها بأجهزة اتصال مناسبة وذلك بالاعتماد على الاتصالات اللاسلكية والأنظمة الخلوية.

وفي معرض حديثها لوكالة أنباء محلية قالت أمينة أيغون المسؤولة في الشركة المصنعة للمشروع يوم الإثنين، إن تقنية V2X تُستخدم بشكل شائع في وسائل النقل الذكية في العالم، وتم دمجها في نظام مرور إسطنبول لمركبات الطوارئ، لتحديد أولوياتها ومنحها حق استخدام الطريق.وأضافت:"من شأن هذه التقنية أن تساعد مركبات الطوارئ خاصة في التقاطعات وتقلل تأخيرها".

موضحةً أنهم اختاروا منطقة الفاتح لأن الطريق التي اختبروا التقنية الجديدة فيها، تعد من أكثر الطرق استخداماً من قبل سيارات الإطفاء، وكل مركبة مزودة بجهاز يتصل بآخر مثبت على جانب الطريق الذي يتصل بدوره بنظام إشارات المرور الآلي، ويغير الأضواء لمركبات الطوارئ.

وبمجرد تحول الضوء إلى اللون الأخضر، يتحول إلى اللون الأحمر للمركبات الأخرى في اتجاهات أخرى من التقاطع، ما يحد من مخاطر وقوع الحوادث.

من جانبه قال "سيركان جولاق" رجل الإطفاء الذي اختبر النظام، إنه سيوفر لهم "الكثير من الوقت" لأن حركة المرور غالباً ما تتحول إلى فوضى عندما يسعى السائقون الآخرون لإفساح الطريق لعربات الإطفاء، ما يجعل الوصول إلى مكان الحريق يستغرق مزيداً من الوقت. وأكد "عبد الله طوسون" وهو رجل إطفاء آخر، أنهم يواجهون حوادث من حين لآخر عندما يحاول الناس تمهيد الطريق لهم، لكن المشروع الجديد سيمنع مثل هذه الحالات.