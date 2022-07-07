شركة "تورك تليكوم" تقدم تطبيق المحفظة الإلكترونية الجديد "بوكوس"

أضافت شركة "تورك تليكوم" إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة في تركيا، تطبيقاً جديداً خاصاً بالمحفظة الإلكترونية، إلى مجموعة منتجات الدفع الإلكترونية الجديدة.

وأعلنت الشركة أن تطبيقها الجديد "بوكوس" مفتوح لمستخدمي جميع مشغلي الخطوط المحمولة، ما يوفر تجربة تسوق آمنة من الألعاب والطعام إلى الترفيه، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت.

ويوفر تطبيق "بوكوس" العديد من الخدمات بدون رسوم شهرية، بما في ذلك دفع الفواتير وتحويل الأموال والاشتراكات الرقمية والخصومات من العلامات التجارية المتعاقد عليها بالإضافة إلى فرصة كسب الإنترنت مجاناً.

ويقدم التطبيق مجموعة من المنتجات مثل البطاقات المدفوعة مسبقاً بدون تلامس والبطاقات الافتراضية، والتي يمكن استخدامها من قبل أي شخص يزيد عمره عن 12 عاماً ولديه هاتف ذكي في تركيا، بغض النظر عن البنك أو المشغل.

كما توفر أيضاً إمكانية التسوق داخل المتاجر وعبر الإنترنت من الشركات الأعضاء في "ماستر كارد" داخل تركيا وخارجها.

وفي معرض حديثه عن التطبيق الجديد قال "كان أكتان" نائب المدير العام للشؤون المالية في الشركة:"نحن نضع خدمة الناس في مركز اهتمامنا ونستمر في الوقوف إلى جانب عملائنا من خلال منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة التي تحول التكنولوجيا إلى رفاهية للإنسان، وتحقق أعلى فائدة بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في جعل الجميع يشعرون بقيمة الخدمة العالية".

مضيفاً أنهم في هذا السياق، يقومون بتسريع استثماراتهم في مجال التكنولوجيا المالية وتحسين خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول التي تقدمها الشركة يوما بعد يوم.وأوضح "أكتان" أنهم من خلال خدمة "بوكوس" الجديدة، تم توفير كافة الخيارات التي يمكن للمستخدمين توقعها من تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول، مؤكداً أنهم مصممون على الريادة في مجال التكنولوجيا المالية.