الرئيس أردوغان يهنئ الأمة التركية والعالم الإسلامي بعيد الأضحى

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمة التركية، والعالم الإسلامي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في رسالة مرئية نشرها بمناسبة عيد الأضحى، الذي يوافق غدًا السبت، حيث هنأ فيها المواطنين، وتمنى الخير للأمة التركية، والعالم الاسلامي والبشرية جمعاء.

كما تمنى أن يتقبل الله أداء المواطنين الأتراك فريضة الحج، ونحرهم الأضاحي، وهنأ كل من يرسم البسمة على وجوه أقربائه، وووجوه المظلومين والمتضررين.

وأعرب أردوغان عن امتنانه لكل من حافظ على التقاليد الموروثة من حضاراتهم وثقافاتهم عبر تحويل الأعياد إلى أيام فرح لجميع الناس بدءًا من الأطفال وصولاً إلى الكبار.

وشدد أردوغان على أن العالم يمر بفترة يواجه فيها تحديات خطيرة في كل مجال من الصحة إلى الأمن، مؤكداً أن مثل هذه الأوقات الحرجة تزيد من أهمية الوحدة والأخوة كأمة.

وأكد أنهم لن يفسحوا المجال لتوقف عجلة التطور أو التأخر في إنشاء تركيا القوية.

وتحتفل معظم الدول الإسلامية السبت بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدي ملايين المسلمين فريضة الحج في مكة المكرمة.