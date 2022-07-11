تركيا.. وزارة الصحة توجه المواطنين حول التغذية بأيام العيد

في اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى، يقدم مسؤولون بوزارة الصحة التركية عدة نصائح إلى المواطنين لتلافي المشاكل التي قد تواجههم جراء تناول لحوم الأضاحي.

ووفقاً لمعلومات من مسؤولين بوزارة الصحة، فإنه من المهم الاهتمام بالتغذية المتوازنة وتنويع الطعام والتحكم بكمياته، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والشرايين والسكري والضغط والكُلى.

ويوصي دليل التغذية في تركيا بتناول حصتين ونصف إلى ثلاثة حصص أسبوعياً من اللحوم البيضاء أو الحمراء، وحددت كمية الاستهلاك اليومي الموصي بها بـ 5 - 6 قطع من الكفتة الصغيرة، أو قطعة من اللحم الأحمر أو الأبيض أكبر قليلاً من راحة اليد.

ومن المعروف أن اللحوم الحمراء غنية بالبروتين الحيواني ومعادن الحديد والزنك والفوسفور والماغنيسيوم إضافة إلى فيتامينات "B12" و"B6" و"B1" و"A"، إلا أن اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسب عالية من الدهون تكون أيضاً غنية بالكوليسترول لذلك يجب الحذر عند تناولها.

- تناول اللحوم إلى جانب الخضروات

يمكن أن يسبب تناول اللحوم في العيد بعد الذبح مباشرة مشاكل في المعدة والهضم، ولذلك يجب ترك لحوم الأضحية لمدة 24 ساعة قبل تناولها، كما يجب عدم تفويت وجبة الإفطار صباح العيد.

ولأن اللحوم لا تحتوي على الكالسيوم أو فيتامينات "C" و"E" يجب الحرص على طهي اللحوم إلى جانب الخضروات أو تناولها مع السلطات أو الخضروات الغنية بفيتامين "C"، أو العصائر.

- طريقة حفظ لحوم الأضحية

يجب تقطيع لحوم الأضحية إلى قطع صغيرة ووضعها في أكياس أو لفها في ورق الطهي ثم وضعها في الثلاجة أو المجمد (الديب فريزر).

وبذلك يمكن حفظ اللحوم لعدة أسابيع في درجة حرارة 2 تحت الصفر أو لمدة 3-4 شهور في المجمد في درجة حرارة 18 تحت الصفر.

- الحذر من الأمراض

وحذر المسؤولون المواطنين من الأمراض حيوانية المنشأ التي يمكن أن تنتقل للإنسان من الأضاحي والتي يرتفع احتمال الإصابة بها في العيد بسبب التعامل بكثرة مع الأضاحي وتناول لحومها.

ولذلك يجب توخي الحذر والاهتمام بمراعاة قواعد الصحة والنظافة أثناء نقل الحيوانات وذبحها وحتى تناول لحومها.

وشدد المسؤولون على أن يكون الذبح في المذابح أو الأماكن التي تخصصها البلديات وأن تكون الأضاحي سليمة خالية من الأمراض ويتم الكشف عليها بواسطة طبيب بيطري.

بالإضافة إلى مراعاة قواعد النظافة والصحة أثناء الذبح الذي يجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون لذلك.

كما حذر المسؤولون من التخلص من مخلفات الذبح بطريقة عشوائية ومن إطعام الكلاب ببعض الأحشاء الداخلية للأضاحي.

- الجمرة الخبيثة

ولتجنب الإصابة بمرض الجمرة الخبيثة الذي يمكن أن ينتقل من الحيوانات التي تأكل العشب إلى الإنسان قال المسؤولون إنه يجب الحذر الشديد وتجنب ذبح أي حيوان يشتبه بإصابته بالجمرة الخبيثة.

كما دعوا إلى إبلاغ المسؤولين في حال نفوق أي حيوان يشتبه بإصابته وتطهير المنازل التي يوجد بها لحوم يشتبه بإصابتها.

ويجب دفن الحيوانات التي نفقت بسبب الجمرة الخبيثة على عمق مترين على الأقل، وتطهير الأماكن التي وجد بها الحيوان والمركبة التي نقل بها.

بالإضافة لذلك يجب تطعيم الحيوانات ضد الجمرة الخبيثة في المناطق التي يرتفع فيها الاحتمال بالإصابة، والحرص على اختيار الأضاحي من قبل طبيب بيطري.