الهلال الأحمر التركي يختتم حملة نحر الأضاحي في 22 دولة

اختتم الهلال الأحمر التركي، حملة نحر الأضاحي لعيد العام الحالي، في 22 دولة بينها تركيا، التي ضمت 149 ألف و860 حصة أضحية.

وقال الهلال الأحمر في بيان، الثلاثاء، إنه تم نحر أضاحٍ بالوكالة بما يعادل 35 ألف حصة داخل البلاد، و114 ألفا و860 حصة في الخارج.

وأفاد أن نحر الأضاحي داخل تركيا جرى من خلال مؤسسة اللحوم والحليب، وأنه تم توزيع لحوم 8 آلاف حصة من أصل 35 ألفا في الداخل.

وأوضح أن القسم المتبقي من اللحوم سيتم تعليبها بغرض توزيعها على مدار العام على المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى توزيع لحوم 114 ألفا و860 حصة على المحتاجين في 21 دولة هي البوسنة والهرسك وفلسطين والعراق وسوريا واليمن وأفغانستان وباكستان وبنغلادش.

كما شملت الحملة بلغاريا وإندونيسيا وجنوب السودان وقرغيزستان والسودان والصومال والسنغال ومنغوليا وشمالي مقدونيا وتشاد والنيجر وأوغندا وتنزانيا.