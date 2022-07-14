موسكو ترى في اجتماع إسطنبول لبحث أزمة الحبوب بعض التقدم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع الذي عقد في إسطنبول بمشاركة تركية روسية أوكرانية والأمم المتحدة لبحث سبل نقل الحبوب من البحر الأسود، أسفر عن صياغة بعض العناصر لاتفاقيات محتملة.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي الخميس، إن الوفود العسكرية ناقشت أزمة الحبوب بالتفصيل، وأن المفاوضات ستستمر بنفس الصيغة.

وأكدت زاخاروفا أنه رغم محاولة الولايات المتحدة تعزيز القدرة العسكرية لكييف، إلا أن العملية العسكرية الروسية ستستمر لتحقيق جميع الأهداف التي حددتها الإدارة الروسية.

على صعيد آخر، تطرقت المسؤولة الروسية إلى عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، معربة عن استعداد روسيا لتقديم الدعم لهذه العملية في المستقبل.

وأضافت أن روسيا ترى أن عملية التطبيع بين البلدين تصب في صالح الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن الاجتماع الرباعي الذي عقد لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا اتفق على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وقال أقار في تصريحات صحفية، إن اجتماع إسطنبول الرباعي تفاهم حول إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.

وأشار إلى أن الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع المقبل في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل ويوقعان "على الإجراءات التي قمنا بها".