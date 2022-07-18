مصنع سيارة توغ التركية يستعد للإنتاج التجريبي

أعلنت مجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة الكهربائية المحلية "توغ" (TOGG)، بدء الاستعدادات للإنتاج التجريبي.

وأفادت المجموعة في بيان، الإثنين، أن مصنع سيارة توغ سيكون جاهزا للإنتاج المتسلسل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشارت أن المصنع سيبدأ بإنتاج طراز "اس يو في" خلال الربع الأول من 2023، ثم يدخل نموذجا هاتشباك وسيدان خط الإنتاج، لتختتم موديلاتها الخمس خلال السنوات التالية بسياراتي "بي-اس يو في" و"سي-ام بي في".

ولفتت إلى أن مجموعة توغ تخطط لإنتاج مليون سيارة من موديلاتها الخمس حتى عام 2030.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية مصنعة بإمكانات محلية خالصة، تدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/ تموز 2020، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مجمعا يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة في قضاء غمليك بولاية بورصة شمال غربي تركيا.

- منشأة توغ بالأرقام في عامها الثاني

وفي 18 يونيو/ تموز 2020، وضع حجر الأساس لمشروع السيارة التركية "TOGG" في غمليك.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، بدأت أعمال البنية الفوقية للمنشأة، حيث تم إنتاج 44 ألف عمود خرساني لتقوية أرضيتها، واستخدام 34 ألف طن حديد و325 ألف متر مربع خرسانة.

وبلغت مساحة لوحة الواجهة الإجمالية 55 ألف متر مربع، مع تشغيل 250 روبوتا في خطوط الإنتاج على مسار طوله 1.6 كيلومتر.

وتبلغ المساحة المغطاة من المنشأة 230 ألف مربع من أصل مساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع.

بلغ عدد العمال في بناء المنشأة 9 آلاف و700 شخص، بواقع 3 ملايين ساعة عمل.

ومن المقرر أن توظف المنشأة 4 آلاف و300 شخص عند بلوغ طاقتها الإنتاجية 175 ألف وحدة.