تركيا تحول المباني المدرسية المهجورة إلى مراكز تعليم اجتماعي

قررت وزارتا التعليم والزراعة في تركيا تحويل المباني المدرسية المهجورة في القرى النائية إلى الإدارة المحلية، حيث سيتم كجزء من المشروع، إعادة توظيف المباني المدرسية الشاغرة كمراكز تعليم اجتماعي، تُعرف باسم "مراكز القرى التطويرية".

وقال وزير التعليم محمود أوزر في بيان يوم الأربعاء إن أول هذه المراكز القروية تم إطلاقها في سامسون في مطلع يونيو/حزيران، لتكون مدرسة للرياضيات والعلوم الطبيعية.

مضيفاً أن المراكز التطويرية والتعليمية، التي من المقرر أن تصبح قلب القرى، يتم بناؤها في جميع أنحاء تركيا حالياً.

وأكد أوزر أن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس غير المستخدمة إلى مراكز اجتماعية حيث يمكن لأي شخص بغض النظر عن عمره أن يحصل على تعليم في أي مجال، من الطبخ والحرف اليدوية إلى مهارات الحياة الأخرى.

وسيتضمن المشروع أيضاً الاستخدام النشط لهذه المباني لأغراض مختلفة.

وأضاف أنهم قاموا أيضاً بإجراء تغيير تنظيمي بحيث يمكن الآن فتح رياض أطفال جديدة لخمسة أطفال بدلاً من 10، ما يضيف 12000 طفل إضافي إلى نظام التعليم في تركيا.

وقال:"بالتنسيق مع وزارة الزراعة، سيتم تحويل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية غير المستخدمة إلى مراكز تعليمية تقدم جميع أنواع التعليم للسكان المحليين، بما في ذلك الزراعة وتربية الحيوانات".

وأضاف:"إذا لم تكن هناك حاجة لمركز تعليمي عام بسبب الحالة المادية للقرية، فيمكن إقامة مخيم للشباب بدلاً من ذلك". مؤكداً أن المشروع تلقى ردود فعل إيجابية حتى الآن، وأن ولايات البلاد بدأت في المشاركة بنشاط في عملية إعادة المدارس المهجورة إلى الحياة وقال "سنراقب عن كثب عملية وضعها في خدمة مواطنينا".