تركيا تستضيف عمليات زرع الأعضاء وتنقذ حياة المرضى من كافة أنحاء العالم

تعافت امرأة أوغندية ورجل بوسني بعد حصول كل منهما على كليتين من أزواج بعضهما، في عملية جراحية ناجحة أجريت لهما في إسطنبول التي أصبحت مركزاً طبياً لجذب المرضى المحليين والإقليميين والأجانب.

فبعد وصولهما من مسافة آلاف الكيلومترات، وجدت امرأة ورجل حياةً جديدة في تركيا حيث تبرع أزواجهما بكليتهما.

وشكر المستفيدان الحكومة التركية لمنحهما الفرصة لاستعادة صحتهما.وكانت ريبيكا كيريما من أوغندا ومصطفى كفاغيتش من البوسنة والهرسك في انتظار المتبرعين المناسبين بالكلى، عندما تبين أن كليتي أزواجهما تصلح كلاً للآخر.

وقرر الأزواج السفر إلى تركيا لإجراء عمليات الزرع مؤخراً وخضعا لعمليات جراحية في مستشفى "هزمات" الخاص في إسطنبول.

وتسعى تركيا بوجود موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً ومرافق رعاية صحية حديثة، إلى زيادة حصتها في السوق العالمية للسياحة العلاجية التي وصلت إلى 100 مليار دولار سنوياً، مع إنفاق المستهلكين بمتوسط يقدر بـ 10.000 دولار.

وتقدم الدولة كل الخدمات الصحية للسائحين الطبيين بأسعار تنافسية ومعدلات تشغيل ناجحة، من زراعة الأسنان إلى زراعة الشعر وزراعة الكلى والكبد.وقامت العائلتان الأوغندية والبوسنية بتسجيل الوصول إلى المستشفى في إسطنبول مؤخراً وتلقى كلا المريضين الكلى من أزواج بعضهما حيث تبرعت إينيلا زوجة مصطفى بكليتها لريبيكا، بينما تبرع زوج ريبيكا جون كيريما بكليته لمصطفى.

وروت ريبيكا كيريما محنتها للإعلام المحلي قائلةً أنها كانت تعاني من مشاكل في الكلى خلال العامين الماضيين، وأنها اكتشفت حالتها عندما كانت حاملاً ودخلت في غيبوبة لمدة 4 أيام.

وأضافت: "بفضل إينيلا، عادت حياتي إلى طبيعتها" وأكد زوجها جون أنها كانت موصولة بجهاز غسيل الكلى لمدة عام وأنهما قررا السفر إلى تركيا عندما وجدا متبرعاً مناسباً.بدوره قال مصطفى كفاغيتش الذي كان يعاني من الفشل الكلوي منذ العام الماضي، إنه اختار تركيا للزراعة "لأنني أحب هذا البلد ولديها خدمات زرع جيدة، أنا ممتن لجون".

وأكدت زوجته إينيلا إن سعادتها "تضاعفت" لأن زوجها استعاد صحته ولأنها ساعدت في تعافي ريبيكا.

ويعتبر تبادل الكلى وسيلةً شائعةً للمرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى عمليات زرع.

ويقول الدكتور سيركان أكينجي الذي أشرف على التبادل بين الأزواج الأوغنديين والبوسنيين، إنهم يجرون هذا التبادل إذا كان المتلقون والمتبرعون متوافقين من ناحية اختلاف فصائل الدم أو الاختبارات المناعية.

وفي كل عام، يصل مئات الأجانب إلى تركيا لإجراء عمليات زراعة الكبد والكلى من متبرعين أحياء من أقاربهم أو ممن وافقوا على تبادل الكلى. وفي عام 2018، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات، تلقى حوالي 391 أجنبياً عمليات زرع كلى بينما أجريت 198 عملية زراعة كبد، وفقاً لأرقام وزارة الصحة.

كما يعد معدل نجاح العمليات وإنقاذ حياة المرضى المرتفع أيضاً من بين العوامل التي تجذب المرضى من أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين إلى تركيا.

وتكافح تركيا بجهود استثنائية من أجل إقناع المزيد من الناس بالتبرع بأعضائهم، إذ تمنع المفاهيم الدينية أو الثقافية الخاطئة معظم الناس من التبرع، بينما يقوم رجال الدين والوكالات الحكومية بحملة لإقناع المتبرعين المحتملين.

ويوجد حوالي 30 ألف مريض على قائمة الانتظار لعمليات زرع الكلى في البلاد مع حوالي 23.000 في انتظار إجراء هذا النوع من العمليات، حيث انخفضت عمليات زرع الكلى والتبرع بالأعضاء خلال العامين الماضيين وسط جائحة كوفيد-19 التي تسببت في ابتعاد الناس عن التبرع بالأعضاء.