تركيا تتجاوز الهدف السنوي في إعادة تدوير مياه الصرف الصحي

أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي أن تركيا تمكنت من الوصول إلى معدل 4.2% في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة قبل نهاية العام، بينما كانت تهدف إلى تحقيق هدف 4% فقط.

وتخطط تركيا لزيادة هذا المعدل إلى 5% العام المقبل وإلى 15% بحلول عام 2030.

وتهدف البلاد إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل أساسي، بسبب معاناتها من الإجهاد المائي مع زيادة الاستهلاك المقترنة بزيادة عدد السكان وتفاقم تغير المناخ، بعدما بات توفير المياه يشكل مصدر قلق رئيسي للإدارات المحلية التي تسعى أيضاً إلى الحد من ممارسات الري المفرطة في الزراعة.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الأربعاء، إنه من المرجح أن تكون تركيا من بين الدول التي تواجه نقصاً في المياه في المستقبل القريب بسبب عدد من المشكلات، منها الجفاف الناجم عن تغير المناخ والاستخدام المفرط للمياه وسط الأنشطة الصناعية والزراعية المتزايدة التي تقلل من موارد المياه إلى جانب تراجع المياه في الموارد الجوفية.

وجاء في البيان أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي اكتسبت مؤخراً أهمية كبيرة، وأن مجالات استخدامها متنوعة، مثل الري الزراعي والاستخدام الصناعي وتغذية موارد المياه الجوفية والاستخدام الترفيهي والاستخدام المنزلي حيث يُعاد استخدام حوالي 283 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

وكجزء من مبادئ الاقتصاد التدويري التي تتضمن الحد من استخدام المياه والحفاظ على الموارد، أعطت تركيا الأولوية لهذه القضية إذ أعلنت الوزارة أنها تعمل بموجب الاتفاقية الأوروبية الخضراء، على تقليل الاستخدام الصناعي للمياه ونشر ممارسة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وقال البيان:"يتم توفير حوافز لاستهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات المعالجة، سواء للامتثال للسياسات الدولية أو لمنع حدوث نقص محتمل في المياه على المدى الطويل والقصير".

وأكدت الوزارة أن حوافز استخدام الطاقة أو مدفوعات الدولة لتكاليف الطاقة، بلغت 100% لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي على أساس حجم المياه المعاد استخدامها، بينما كان الحد الأدنى للحوافز 50%.