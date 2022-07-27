أقار يشارك في افتتاح مركز التنسيق المشترك لممر الحبوب الأوكرانية

افتتح في إسطنبول اليوم الأربعاء، مركز التنسيق المشترك من أجل ضمان الشحن الآمن لمنتجات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، تنفيذاً لاتفاقات اجتماع اسطنبول حول تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقد شارك في مراسم افتتاح المركز داخل حرم جامعة الدفاع الوطني، في إطار اتفاق ممر الحبوب الذي أبرم قبل أيام وزير الدفاع التركي خلوصي أقار.

وخلال تجوله في المركز، تبادل أقار أطراف الحديث مع ممثلي كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، المشاركين في مهمة التنسيق.

وقال وزير الدفاع إن مركز التنسيق المشترك سوف يساهم بشكل كبير في التغلب على أزمة الغذاء العالمية

وأشار إلى أن المركز يقع في إسطنبول، ملتقى القارات، وله أهمية خاصة للعالم بأسره، وسيعمل تماشيًا مع الأهداف الإنسانية بشكل تام.

وذكر أن مهمة المركز هي ضمان الشحن الآمن للحبوب والمنتجات الغذائية المشابهة التي ستصدر من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني الأوكرانية عبر البحر.

وأوضح أنه يشرف على شؤون المركز 5 ممثلين عن تركيا، ومثلهم من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بينهم شخصيات عسكرية وأخرى مدنية.

وكشف أقار أنه لا توجد عناصر عسكرية ميدانية مرتبطة بهذا المركز الذي سيقوم بتسجيل وتتبع السفن التجارية المزمع مشاركتها في المبادرة.

وأكد أن المركز سيراقب من الناحية الفنية حركة السفن التجارية عبر الأقمار الصناعية والإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى، وسيمارس أنشطته بالتنسيق مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة.

ولفت إلى أن السفن المخصصة للشحن ستخضع لرقابة فرق مشتركة في مواقع مناسبة عند التعبئة في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى موانئ تركيا.

وأردف أنه إذا ظهرت حاجة إلى إزالة الألغام في مسار انتقال السفن، فسيتم التخطيط وفق الأمور التي تتفاهم عليها الأطراف، وسيتم اتخاذ الإجراءات على أساس ذلك.

وفي 22 يوليو/ تموز الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.